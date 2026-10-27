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Nesli koruma altındaki vaşak Erzurum'un Olur ilçesinde kayda alındı

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Nesli koruma altındaki vaşak Erzurum'un Olur ilçesinde kayda alındı Haber Videosunu İzle
Nesli koruma altındaki vaşak Erzurum'un Olur ilçesinde kayda alındı
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IUCN Kırmızı Listesi'nde yer alan ve nesli koruma altındaki vaşak, Erzurum'un Olur ilçesinde kayalık ve ormanlık alanda görüntülendi. Oltu Şefliği ekiplerinin saha çalışmasında kayda alınan vaşak bir süre avlandıktan sonra gözden kayboldu; denetimlerin süreceği bildirildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde yer alan ve nesli koruma altında bulunan vaşak (Lynx lynx), Erzurum'un Olur ilçesinde kayalık ve ormanlık alanda görüntülendi.

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Oltu Şefliği ekipleri, yaban hayatı ve biyoçeşitlilik denetimleri kapsamında saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında kayalık ve sık ormanlık yapısıyla dikkat çeken bölgede hareket eden bir vaşak fark edildi. Ekipler tarafından kayıt altına alınan vaşak, bir süre doğal ortamında avlandıktan ve çevreyi gözlemledikten sonra gözden kayboldu.

Yetkililer, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunun korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi adına denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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