Nemrut Kalderası'nda kar ve yıldızlar buluştu

Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nda gece saatlerinde karlı zeminle yıldızların bütünleşmesi, Dr. Cihan Önen tarafından günler süren çalışmayla görüntülendi. Kaldera, mayıs sonunda metrelerce kar ve binlerce yıldızla mistik bir atmosfer sunuyor.

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası'nda gece saatlerinde yıldızlarla karlı zeminin bütünleşmesi güzel görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ikinci büyük krater gölüne ev sahipliği yapan Nemrut Kalderası, mayıs ayının son haftasında metrelerce kar ile hayretler içerisinde bırakıyor. Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar duvarları arasından uzanan kaldera yolları, binlerce yıldızla birleşerek büyüleyici bir atmosfer oluşturuyor.

Ayrıca kalderanın karlı zirvelerinin yıldızlarla bütünleşmesi mistik bir hava ortaya çıkarıyor.

Bölgede doğa gözlemciliği ve astrofotoğraf çalışmaları yapan Dr. Cihan Önen, 10 günü aşkın süren çalışmalarıyla kalderanın zirveleri ile metrelerce yükseklikteki kar duvarlı yolları yıldızlarla birlikte görüntülemeyi başardı.

Gündüz yapılan keşifler, gece gerçekleştirilen çekimler ve detaylı yıldız pozlamaları sonucunda etkileyici kareler ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Önen, "Bahar ayları neredeyse bitmek üzere ancak yaklaşık 2 bin 500 rakımlı kalderada kış şartları hala devam ediyor. Detaylı yıldız pozlamaları günler süren sabır, gündüz yapılan keşifler, gece çekimleri ve bilgisayar ortamında kullanılan çeşitli programlarla ortaya çıkıyor. Bu çalışmalar sabır gerektiriyor ancak ortaya çıkan görüntüler tüm çabaya değiyor. Metrelerce kar bizim için dezavantaj değil, doğal güzellikleri yansıtmak adına önemli bir fırsat oluşturuyor. Metrelerce yükseklikteki kar duvarları arasında yıldızlara bakmak, adeta binlerce yıldıza açılan bir yol haritası oluşturuyor. Kalderanın zirvelerinden yıldızların geçişi ile yeryüzünün büyüleyici görüntüsü bütünleşince harika detaylar ortaya çıkabiliyor. Ancak Tatvan ve Bitlis'te artan şehirleşme, günden güne kalderanın bu etkisini zayıflatmaktadır" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
