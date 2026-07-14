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Nehri Şelalesi'ne yoğun ilgi

Nehri Şelalesi'ne yoğun ilgi
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Nehri Şelalesi, yaz mevsimiyle birlikte doğaseverlerin ve ailelerin uğrak noktası haline geldi. Ziyaretçiler piknik yapıp fotoğraf çekerken, yetkililer çevre temizliği konusunda uyarılarda bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Nehri Şelalesi, yaz mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Doğal güzelliği, serin havası ve etkileyici manzarasıyla öne çıkan şelale, hem ilçe sakinlerini hem de çevre il ve ilçelerden gelen doğaseverleri ağırlıyor. Ziyaretçilerden Ferhat Güneyli, hafta sonları ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirterek, "Vatandaşlar, şelale çevresinde vakit geçirerek doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor. Özellikle aileler piknik yapmayı tercih ederken, gençler ise bol bol fotoğraf çekerek doğal güzelliği ölümsüzleştiriyor" dedi.

Doğal yapısı ve huzur veren atmosferiyle dikkat çeken Nehri Şelalesi'nin, yaz boyunca bölgenin en çok ilgi gören turistik noktalarından biri olması bekleniyor.

Yetkililer ise ziyaretçileri çevreyi temiz tutmaları ve doğaya zarar verebilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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