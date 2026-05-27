Tunceli'de ayı sürüsü görüntülendi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde arazide gezinen 10'a yakın ayı, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Nazımiye ilçesi kırsalında bir vatandaş, meşe ağaçlarının arasından çıkan 10'a yakın ayıyı fark etti. Ayı sürüsünü görünce şaşkınlık yaşayan vatandaş, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Bir süre arazide gezen ayılar, daha sonra gözden kayboldu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı