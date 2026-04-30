Mustafakemalpaşa'da su kesintisi
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde su kesintisi yapılacak.
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 4-9 Mayıs tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacağı bu sebeple vatandaşların tedbirli olması gerektiği duyuruldu. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı