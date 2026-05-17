Muş'ta dere ıslah çalışması

Muş'ta etkili olan yoğun yağışların ardından Devlet Su İşleri (DSİ) 172. Şube Müdürlüğü ekipleri, dere yataklarında ıslah ve temizlik çalışmalarına başladı.

Ağartı köyü, Varto ilçesine bağlı Erdoğan köyü ile Bulanık ilçesindeki Aşağıbüklü köyünde yürütülen çalışmalarda ekipler dere yataklarında biriken taş ve rusubatları temizleyerek taşkın riskini azaltmayı hedefliyor. DSİ 172. Şube Müdürlüğü yetkilileri, 2026 yılı içerisinde yaklaşık 100 yerleşim yerinde dere ıslah çalışması planlandığını belirterek, çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yürütülen çalışmalarla birlikte hem taşkın riskinin azaltılması hem de dere yataklarının temizlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Öte yandan, 2026 yılı içerisinde sulama ve içme suyu alanında herhangi bir su sıkıntısı beklenmediği bildirildi. - MUŞ

