Bulanık'ta trafik haftası kapsamında farkındalık etkinlikleri düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde 3-9 Mayıs Trafik Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle, trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturuluyor. İlçedeki okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme programları ve uygulamalı anlatımlar gerçekleştiriliyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde "3-9 Mayıs Trafik Haftası" kapsamında trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bulanık İlçe Jandarma trafik timleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu'yu makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette trafik güvenliğinin toplum açısından taşıdığı öneme dikkat çekilirken, ilçede yürütülen trafik denetimleri, bilinçlendirme çalışmaları ve eğitim faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Trafik kazalarının önlenmesinde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, özellikle çocuk yaşta verilen trafik eğitiminin gelecekte daha güvenli bir trafik kültürünün oluşmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki okullarda da çeşitli bilgilendirme programları düzenlendi. Jandarma ve emniyet trafik ekipleri tarafından öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinliklerde; trafik ışıkları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi, bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve genel trafik güvenliği konularında bilgiler verildi.

Ekipler, öğrencilerin trafik kurallarını küçük yaşlarda öğrenmesinin hayati önem taşıdığını belirterek, trafikte dikkatli bireyler yetiştirmenin toplum güvenliği açısından büyük katkı sunduğunu ifade etti. Düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin trafik konusunda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli uygulamalı anlatımlar da yapıldı. Hafta kapsamında sadece öğrenciler değil, vatandaşlara yönelik de bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. İlçe genelinde yapılan etkinliklerde sürücülere ve yayalara trafik kurallarına uyulmasının önemi anlatılırken, hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarılarda bulunuldu.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanmasının yalnızca denetimlerle değil, toplumun tüm kesimlerinde oluşacak bilinçle mümkün olacağını belirterek, herkesin trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Bulanık'ta düzenlenen Trafik Haftası etkinliklerinin vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğü öğrenilirken, yetkililer trafik kurallarına uyulmasının hayat kurtardığını hatırlatarak, "Trafikte bir kural, bir ömür kurtarır" mesajını verdi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
