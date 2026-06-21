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Martılar, Murat Nehri'nde görsel şölen oluşturdu

Martılar, Murat Nehri'nde görsel şölen oluşturdu
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Elazığ'ın Palu ilçesinden geçen Murat Nehri'nde debinin yükselmesiyle martı sürülerinin su üzerinde uçuşu dron ile kaydedildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinden geçen Murat Nehri'nde martıların görsel şöleni dron ile görüntülendi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bulunan Murat Nehri, güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor. Nehrin debisi yükselirken martıların su üzerinde sürü halinde uçması görsel şölen oluşturdu. O anlar dron ile görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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