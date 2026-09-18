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Munzur Nehri’nde oltaya balık yerine su yılanı takıldı

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Munzur Nehri’nde oltaya balık yerine su yılanı takıldı
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Tunceli’de Munzur Nehri’nde balık avlayan Burak Doba’nın oltasına balık yerine su yılanı takıldı.

Tunceli'de Munzur Nehri'nde balık avlayan Burak Doba'nın oltasına balık yerine su yılanı takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tunceli'de balık tutmak için oltasını Munzur Nehri'ne atan Burak Doba, bir süre sonra oltasını sudan çıkardığı sırada ucunda su yılanı olduğunu fark etti. Beklemediği bir manzarayla karşılaşan Doba, yılanı oltadan dikkatlice çıkararak, yeniden Munzur Nehri'ne bıraktı. Su yılanının doğal yaşam alanına dönmesini sağlayan Doba'nın yaşadığı ilginç anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde oltanın ucundaki su yılanının nehre bırakıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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