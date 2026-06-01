Munzur'un sarp kayalıklarında yaban keçileri görüntülendi

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında, Munzur Dağları’nda drone ile çekilen görüntülerde yaban keçilerinin sarp kayalıklar arasında özgürce dolaştığı anlar kaydedildi.

Erzincan'ın doğal zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olan yaban keçileri, Munzur Dağları'ndaki yaşam alanlarında drone ile görüntülendi.

Kemah ilçesi kırsalında gerçekleştirilen çekimlerde, sarp ve ulaşılması güç kayalıklar arasında özgürce dolaşan yaban keçileri dikkat çekti. Doğal ortamlarında sergiledikleri çevik ve zarif hareketlerle göz dolduran keçiler, bölgenin yaban hayatı zenginliğini bir kez daha ortaya koydu.

Havadan kaydedilen görüntülerde, yaban keçilerinin sürü halinde hareket ettiği, dik yamaçlar ve kayalıklar arasında ustalıkla ilerlediği görüldü. Doğayla uyum içerisinde yaşamlarını sürdüren hayvanlar, Munzur Dağları'nın eşsiz ekosistemine renk kattı.

Yaban keçilerinin görüntüleri, Erzincan'ın sahip olduğu doğal yaşam çeşitliliğini gözler önüne sererken, bölgenin yaban hayatı açısından önemli bir habitat niteliği taşıdığını da ortaya koydu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

