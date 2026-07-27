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Muğla'da Tarla Faresi ile Mücadele: Uzman Ekipler Sahada, Zehirli Yem Dağıtıldı

Muğla'da Tarla Faresi ile Mücadele: Uzman Ekipler Sahada, Zehirli Yem Dağıtıldı
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Muğla İl ve Milas İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerden gelen tarla faresi zararı ihbarları üzerine harekete geçti. Teknik personel tarafından yapılan saha incelemeleri sonrası, üreticilere kültürel mücadele yöntemleri anlatıldı ve popülasyonu kontrol altına almak için taahhütname karşılığında zehirli yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çiftçilerden gelen tarla faresi zararı ihbarları üzerine harekete geçti. Tarım arazilerinde yaşanan zararın önüne geçmek amacıyla teknik personeller tarafından sahada detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

İncelemelerin ardından uzman ekipler, üreticilere öncelikle ürün kaybını engelleyecek ve nüfus artışını önleyecek kültürel mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Saha çalışmalarının devamında ise zararlı popülasyonunu kontrol altına almak adına, taahhütname karşılığında üreticilere mücadelede kullanılmak üzere zehirli yem dağıtımı yapıldı. Yetkililer, tarla faresiyle mücadelenin hem ürün verimliliği hem de toprak sağlığı açısından topyekün ve zamanında yapılmasının kritik önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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