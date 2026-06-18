Meteorolojiden Muğla'ya Cuma günü için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, 19 Haziran Cuma günü Muğla'nın Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Muğla (Menteşe, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer) çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı