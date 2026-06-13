Haberler

Muğla'da Haziran ortasında gök gürültülü sağanak yağış

Muğla'da Haziran ortasında gök gürültülü sağanak yağış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı, tarım alanlarındaki sebze fidelerine can suyu oldu. Türkiye genelinde kuraklık yaşanırken Muğla, bölgede yağış artışı görülen nadir iller arasında yer aldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış, bazı kesimlerde de dolu yağışı etkili oldu. Türkiye genelinde yağışların normallerin yüzde 63 altında kaldığı 2025 Haziranı'nda Ege Bölgesi kuraklıkla mücadele ederken, Muğla ise bölgede yağış artışı görülen nadir illerden biri olmuştu.

Uzun yıllar boyunca Haziran ayı, Muğla'da yaz mevsimine geçişin yaşandığı, yağışlı gün sayısının oldukça az olduğu bir dönem olarak biliniyor. Bu dönemde genellikle ayın yalnızca birkaç gününde hafif yağış görülürken, sıcaklıklar gündüz 25-27 derece, gece ise 13-17 derece arasında seyrediyor.

Muğla'nın deniz seviyesinden yüksekte bulunan Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere gibi ilçelerinde öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkilemezken, özellikle tarım alanlarında yağışın ekili bulunan sebze fidelerine can suyu olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
İran'ın Eski Lideri Ali Hamaney için ilk tören 4 Temmuz'da: İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek

Ali Hamaney'in cenaze takvimi açıklandı
Hakimin kararını duyunca adliye önünde davul zurna çaldırıp göbek attı

Hakimin kararını duyunca davul ve zurna eşliğinde göbek attı
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı