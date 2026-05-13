Haberler

Muğla'da turunçgil bahçelerinde doğa dostu mücadele dönemi başladı

Muğla'da turunçgil bahçelerinde doğa dostu mücadele dönemi başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da turunçgil üretiminde kimyasal mücadeleyi azaltmak amacıyla 'Biyotop Temelli Sürdürülebilir Mücadele' projeleri başlatıldı. Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da biyotop bahçeleri oluşturulacak.

Muğla'da turunçgil üretiminde kimyasal mücadeleyi azaltıp doğal dengeyi korumayı hedefleyen "Biyotop Temelli Sürdürülebilir Mücadele" çalışmaları başladı. Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da pilot olarak yürütülen proje ile faydalı organizmaların yaşam alanları güçlendirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 Yılı Bitki Sağlığı Programı kapsamında Muğla genelindeki turunçgil bahçelerinde "Biyotop Temelli Sürdürülebilir Mücadele" çalışmaları resmen başlatıldı. Doğal dengeyi merkeze alan proje kapsamında Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçeleri pilot bölge olarak belirlendi. İlçelerde biyotop bahçelerinin oluşturulmasına yönelik saha uygulamaları, uzman ekipler ve üreticilerin katılımıyla başladı. Çalışma ile kimyasal mücadele yerine, zararlılarla mücadelede etkili olan faydalı organizmaların yaşam alanlarının zenginleştirilmesi hedefleniyor. Böylece turunçgil üretim alanlarında biyolojik mücadelenin güçlendirilmesi ve çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, projenin sürdürülebilir tarım açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, "Doğal dengeyi koruyan, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla Muğla'nın bereketli topraklarını geleceğe hazırlıyoruz. Biyotop bahçeleri sayesinde ekosistemi destekleyerek turunçgil kalitemizi dünya standartlarında korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yetkililer, proje kapsamında üreticilere yönelik bilgilendirme ve saha çalışmalarının da devam edeceğini kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
Özkan Yalım'ın ifadesinde skandal iddia! Genç avukat ateş püskürdü: Şerefsizsiniz

İfadede adı geçen avukattan hakkındaki otel odası iddiasına yanıt
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’ne gidince hüngür hüngür ağladı

Maç bitti hüngür hüngür ağladı, işte nedeni
Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe'den Hakan bombası! Görüşme gerçekleşti
Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılması için hazırlıklar tamamlandı

Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaret başlıyor
Plan yapıp beklemiş! Torreira’ya saldıran şahsın yeni görüntüsü

Ayrıntıya dikkat! Ne olduysa bu kareden sonra oldu

Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu
Belçikalı bakan Francken savunma sanayimize övgü yağdırdı: Türkiye bizden çok ileride

428 kişiyle Türkiye'ye gelen bakan savunma sanayimize hayran kaldı