Ay ile Venüs buluşması Muğla semalarında görsel şölene dönüştü
Muğla'da gecenin ilk saatlerinde Ay ile Venüs'ün aynı hizaya gelmesiyle oluşan eşsiz gök olayı, vatandaşlar tarafından fotoğraf ve videolarla kaydedildi. Açık hava sayesinde net izlenen manzara, kentin farklı noktalarından görüntülendi.
Muğla'da gecenin ilk saatlerinde gökyüzünde yaşanan eşsiz görüntü, vatandaşların ilgisini çekti. Ay ile Venüs'ün aynı hizaya gelmesi sonucu ortaya çıkan manzara, fotoğraf ve video kameralarıyla anbean kaydedildi.
Gökyüzünde adeta birleşiyormuş gibi görünen Ay ve Venüs gecenin ilerleyen saatlerinde birbirinden uzaklaştı. Özellikle açık havanın etkisiyle net şekilde görülebilen gök olayı, kentin farklı noktalarından görüntülendi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı