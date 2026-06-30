Haberler

MTK kurucusu Gürsoy: "Muğla da, Türkiye de sizlerle gelişecek"

MTK kurucusu Gürsoy: 'Muğla da, Türkiye de sizlerle gelişecek'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MTK Koleji Kurucusu Hamdi Yücel Gürsoy, lise mezuniyet töreninde öğrencilere gelecek planlaması, hatıralarını kaydetme ve hedeflerinden vazgeçmeme tavsiyelerinde bulundu. 'Muğla da Türkiye de sizlerle gelişecek' dedi.

MTK Koleji Kurucusu ve Onursal Başkanı Hamdi Yücel Gürsoy, lise mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada öğrencilere geleceklerini planlamaları, hatıralarını kaydetmeleri ve hedeflerinden vazgeçmemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Gürsoy, "Muğla da Türkiye de sizlerle gelişecek" diyerek gençlere duyduğu güveni dile getirdi.

MTK Koleji Kurucusu ve Onursal Başkanı Hamdi Yücel Gürsoy, lise mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilere yaşam yolculuklarında rehber olacak önerilerde bulundu.

Gençlere planlı hareket etmenin önemini vurgulayan Gürsoy, doğru planlama yapan bireylerin hayatta hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerleyebileceğini belirtti.

Konuşmasında mezuniyetin yeni bir başlangıç olduğuna dikkat çeken Gürsoy, öğrencilerin gelecekte farklı şehirlerde ve ülkelerde yaşamlarını sürdürebileceklerini ifade ederek, "Bugün buradan ayrılıyorsunuz. Yarın hepiniz farklı yönlere uçacaksınız. Birçoğunuz uzun yıllar birbirinizi göremeyeceksiniz. Bu nedenle sizden bir isteğim var; bir günlük tutun. Bu günlerin hatıralarını yazın. Yıllar sonra dönüp okuduğunuzda hem bu anları yeniden yaşayacak hem de kendinizi daha iyi tanıyacaksınız" dedi.

Uzun yıllar MTK Koleji'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğünü hatırlatan Gürsoy, okulun gelişim sürecine tanıklık etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi. Mezuniyet töreninde yıllar önce birlikte yola çıktıkları arkadaşlarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Gürsoy, bugün onların çocuklarını mezun etmenin ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında gençlere seslenen Gürsoy, "Muğla da Türkiye de sizlerle gelişecek. Buna gerçekten inanırsanız, bunu başarabilirsiniz. Siz çalışır, üretir ve hedeflerinizden vazgeçmezseniz hem kendiniz hem de ülkeniz için çok güzel işler başaracaksınız. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gürsoy, mezuniyet töreninde aralarında torunu Bülent Önüçan'ın da bulunduğu öğrencilere başarı belgelerini verdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir

Bahçeli'den grup toplantısına damga vuran çağrı: Yeniden açılmalı
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız

Özgür Özel'den tarihi rest! İlk kez bu kadar yüksek sesle dile getirdi
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı

Komşuyu sarsan operasyon! Vekilin evinden çıkanlar şoke etti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim

"Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak

Yeni düzenleme! 400 bin kişi askerlikten muaf olacak
NATO Parlamenter Zirvesi'ne katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti

NATO Zirvesi'ne katılan meclis başkanlarından Baykar'a ziyaret
İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi tedbirlerine ilişkin iddiaları yalanladı

Başkenti ayağa kaldıran belge! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum

Müdürün öldüresiye dövdüğü personelden kan donduran sözler
Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Simge Barankoğlu tahliye oldu! Aldığı yeni karar takipçilerini şaşkına çevirdi

Bu görüntüleri artık tarih oldu