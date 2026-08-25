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Malatya'da Motosiklet Servisinde Sürpriz: Motor Bloğundan Akrep Çıktı

Malatya'da Motosiklet Servisinde Sürpriz: Motor Bloğundan Akrep Çıktı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tamire getirilen bir motosikletin motor kısmını söken usta, motor bloğunun içinde akrep görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Atölyede kısa süreli paniğe neden olan akrep, dikkatle alınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Malatya'da tamir için servise getirilen bir motosikletin motor kısmını söken usta karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Motor bloğunun içerisinden çıkan akrep, atölyede kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arızalanan motosikletini kontrol ettirmek isteyen sahibi, aracı oto bakım atölyesine getirdi. Motosikletin arızasını tespit etmek için parçalarını sökmeye başlayan tamir ustası, motor kısmında hareket eden akrebi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa süreli paniğe neden olan akrep, daha sonra bulunduğu yerden dikkatle alınarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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