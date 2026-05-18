Marmaris'te 'Orman Benim' Projesiyle Yangın Öncesi Çevre Temizliği

Muğla geneline olduğu gibi Marmaris'te de yaklaşan yangın sezonu öncesinde 'Orman Benim' projesi kapsamında çevre etkinliği yapıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde, Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencileri ile birlikte Adaağzı'nda bulunan Kazım Koyuncu Hatıra Ormanı'nda çevre temizliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında yol kenarları ve ormanlık alanlarda yangın riski oluşturabilecek atıklar tek tek toplandı. Öğrenciler, ormancılar ve orman şefleri el ele vererek doğayı temizlerken, alanlardan cam şişeler, yemek artıkları, kartonlar, peçeteler ve çeşitli atıklar çıkarıldı. Toplanan çöpler arasında özellikle yangına sebebiyet verebilecek materyallerin bulunması dikkat çekti. Etkinliğe, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Marmaris Milli Parklar Müdürü Halil Şahin, BAKUT Arama Kurtarma ve AFAD destek ekibi, Şehit Ahmet Benler İlkokulu öğrencileri, Orman İşletme şefleri ve ormancıları katılım sağladı.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin çocuklara birlikte çöpleri toplayarak ormanların korunmasının önemini anlatarak, "Ormanlar hepimize ait. Bu güzel doğayı korumak ve temiz tutmak bizim sorumluluğumuz. Doğaya çöp atmamalı, atanları da uyarmalıyız" dedi. Ayrıca çöp toplamaya gelen ve bu bilince ortak olan miniklere Orman işletme müdürlüğü içinde uçurtma ve satranç olan hediyeler takdim etti.

Hem çevre bilinci oluşturmak hem de yaz ayları öncesinde yangın riskine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilerin duyarlılığı takdir topladı. Yetkililer, orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti. - MUĞLA

