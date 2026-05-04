Milli sporcu misinaya takılan deniz kaplumbağasını su altında makasla kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde antrenman dalışı yapan zıpkınla balık avı milli sporcusu, misinaya takılan deniz kaplumbağasını son anda kurtardı.

Olay, İncekum açıklarında kıyıdan yaklaşık 1 kilometre uzakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, zıpkınla balık avı milli sporcusu Fahrihan Uysal, antrenman dalışı sırasında baragadi (olta) misinasına dolaşmış bir deniz kaplumbağasıyla karşılaştı.

Su yüzeyine çıkmakta zorlandı

Misinanın iğne kısmının kaplumbağanın vücuduna saplandığı ve hayvanın nefes almak için yüzeye çıkmakta zorlandığı görüldü. Solunum yapmak için belirli aralıklarla su yüzeyine çıkması gereken kaplumbağanın, misinanın aşağıya doğru çekmesi nedeniyle güçlük yaşadığı ve oldukça yorulduğu görüldü.

Elleriyle müdahale etti

Durumu fark eden Uysal, hızla kaplumbağaya yaklaşarak müdahale etti. Normal şartlarda oldukça güçlü olan deniz kaplumbağasının bitkin düşmesi nedeniyle sakin kaldığı ve kurtarma sırasında tepki vermediği ifade edildi. Uysal, kaplumbağayı zaman zaman su yüzeyine çıkararak nefes almasını sağladı.

Misinayı keserek kurtardı

Kaplumbağanın vücuduna saplanan iğneyi çıkarmakta zorlanan Uysal, hayvana daha fazla zarar vermemek için misinayı iğneye en yakın noktadan keserek müdahaleyi sonlandırdı. Yapılan müdahalenin ardından deniz kaplumbağası yeniden özgürlüğüne kavuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
