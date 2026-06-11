Üsküdar'da iki minare arasında beliren hilal, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nin ışıklandırılan iki minaresi arasında beliren hilal, kartpostallık bir manzara ortaya çıkardı.

Üsküdar'da, gece saatlerinde gökyüzünde beliren hilal ile Mimar Sinan'ın asırlık eseri Mihrimah Sultan Camii aynı karede buluştu. Caminin ışıklandırılan iki minaresinin tam ortasında hizalanan hilal, adeta bir görsel şölen oluşturdu. Gecenin ortasında iki minarenin arasından süzülen hilal, izleyenler için kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Şehrin tarihi silüetiyle gökyüzünün bu estetik uyumu, İstanbul'un gece güzelliğine ayrı bir derinlik kattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı