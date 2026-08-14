Cizre'de Mezarlık Çeşmeleri Tahrip Edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'ndaki hayrat çeşmeleri ve su sebilleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi. Çeşmelerin kullanılamaz hale getirilmesine tepki gösteren vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını istedi.

Cizre Asri Mezarlığı'nda ziyaretçilerin su ihtiyacını karşılaması amacıyla kurulan hayrat çeşmeleri ve su sebillerine zarar verildi. Bazı çeşmelerin yerinden söküldüğü ve kırıldığı görüldü. Mezarlık genelinde çok sayıda hayrat çeşmesi bulunurken, yaşanan tahribat mezarlık ziyaretine gelen vatandaşların tepkisine yol açtı. Manevi bir mekanda kamuya hizmet eden yapıların zarar görmesini kabul edilemez olarak nitelendiren ilçe sakinleri, çeşmelerin onarılmasını ve bu tür durumların önüne geçilmesi için güvenlik ile denetimlerin artırılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı