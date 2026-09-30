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Meteoroloji yurtta sağanak, Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu hava, birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Marmara'nın kuzeydoğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında) ile İstanbul, Kırklareli, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara'nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Anadolu yakasının doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 30

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Perşembe) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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