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Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimleri, Antalya ve Bolu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Çanakkale'nin iç kesimleri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kastamonu kıyıları, Sinop, Rize, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat), Hatay çevrelerinde kuvvetli ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 9

Kaynak: İhlas Haber Ajansı