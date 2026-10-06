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Meteoroloji uyarısının ardından Tunceli'de sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu

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Meteoroloji uyarısının ardından Tunceli'de sağanak yollarda su birikintisi oluşturdu
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de sabah başlayan sağanak yağış öğleden sonra etkisini artırdı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu; sürücüler ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de sağanak yağış etkili oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, öğleden sonra etkisini artırdı. Yağışla birlikte yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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