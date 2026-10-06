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Meteoroloji uyarısı sonrası Elazığ'da sağanak başladı, vatandaşlar duraklara sığındı

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Meteoroloji uyarısı sonrası Elazığ'da sağanak başladı, vatandaşlar duraklara sığındı
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve çevre iller için uyarısının ardından il genelinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığınırken cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Elazığ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve çevre iller için yaptığı uyarının ardından, il genelinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, dere taşkını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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