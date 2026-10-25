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Meteoroloji Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla ve Aydın kıyılarında sağanak bekliyor

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Meteoroloji tahminlerine göre Doğu Anadolu'nun doğusu, Muğla ve Aydın kıyıları ile Bingöl ve Mardin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

İzmir: Parçalı bulutlu 24

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Adana: Az bulutlu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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