Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Batman ve Siirt için gök gürültülü sağanak ile yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde devam eden yağışların Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde Batman'ın kuzeyi ile Siirt'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışların olacağı, yüksek kesimlerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden kuvvetli yağışların oluşturacağı ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı