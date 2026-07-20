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Yurtta hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey kesimlerinde sağanak yağış, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava beklendiğini, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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