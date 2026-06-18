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Meteoroloji Denizli için yerel kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı yaptı

Meteoroloji Denizli için yerel kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı yaptı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Sarı kodlu uyarıyla sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada; sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Denizli için "sarı" meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmeler neticesinde Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartlarının 19 Haziran 2026 Cuma günü saat 12.00'de başlayacağı ve aynı gün akşam saat 21.00'e kadar aralıksız devam edeceği bildirildi. Yaklaşık 9 saat sürmesi beklenen yağış dalgası nedeniyle oluşabilecek riskler tek tek sıralandı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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