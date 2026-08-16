Aydın'a Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Aydın'da bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, yağışla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmesine göre, Aydın'ın iç kesimlerinde bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Efeler, Bozdoğan, Buharkent, Çine, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar'da yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Saat 13.00 ile 21.00 arasında etkili olması beklenen yağışlarla birlikte ani sel ve su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekerek vatandaşların yağış sırasında dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı