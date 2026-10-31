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Meteoroloji Aydın'ın batısında yarın akşam 21-75 mm yağış bekliyor

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Meteoroloji Aydın'ın batısında yarın akşam 21-75 mm yağış bekliyor
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Meteoroloji, Aydın'ın batısında yarın akşamdan sonra Didim, Kuşadası ve Söke'de 21-75 mm'lik kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların pazartesi ve salı da aralıklı etkili olacağı tahmin edilirken halk olası olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Aydın'ın batı ilçelerinde yarın akşam saatlerinden itibaren görülmesi beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 1.11.2026 Pazar günü akşam saatlerinden sonra Aydın'ın batısında ( Didim, Kuşadası ve Söke) kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgemizde aralıklı ve yerel olarak Pazartesi ve Salı günlerinde de etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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