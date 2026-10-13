Meteoroloji Aydın'da bu geceden itibaren kuvvetli yağışa karşı uyardı

Meteoroloji Aydın'da bu geceden itibaren kuvvetli yağışa karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Aydın il genelinde bu geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasını bekliyor. Vatandaşlar uyarıldı; yağışların yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Aydın'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın il genelinde bu gece saatlerinden görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların yarın (14.10.2026 Çarşamba) öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı