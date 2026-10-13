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Meteoroloji Aydın'da bu geceden itibaren kuvvetli yağışa karşı uyardı

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Meteoroloji Aydın'da bu geceden itibaren kuvvetli yağışa karşı uyardı
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Meteoroloji, Aydın il genelinde bu geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasını bekliyor. Vatandaşlar uyarıldı; yağışların yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Aydın'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Aydın il genelinde bu gece saatlerinden görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların yarın (14.10.2026 Çarşamba) öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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