Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarısı sonrası Eskişehir'de sağanak etkili olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Eskişehir'de öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Şemsiyesi olmayan bazı vatandaşlar dükkan tentelerine sığınırken sürücüler ıslanan yollarda dikkatli ve kontrollü ilerledi.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı uyarıların ardından Eskişehir'de öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yayımlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir genelinde öğle saatleri itibarıyla sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Yapılan uyarıların ardından kent merkezinde öğle saatlerinde sağanak yağış başladı. Yağışa hazırlıklı yakalanan vatandaşlar şemsiyelerini açarak yürümeye devam ederken, şemsiyesi bulunmayan bazı vatandaşların ise ıslanmamak için koşarak dükkan tentelerinin altına sığındığı görüldü. Öte yandan yağış nedeniyle ıslanan yollarda sürücülerin trafikte dikkatli ve kontrollü bir şekilde ilerlediği gözlendi.