Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı uyarıların ardından Eskişehir'de öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yayımlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir genelinde öğle saatleri itibarıyla sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Yapılan uyarıların ardından kent merkezinde öğle saatlerinde sağanak yağış başladı. Yağışa hazırlıklı yakalanan vatandaşlar şemsiyelerini açarak yürümeye devam ederken, şemsiyesi bulunmayan bazı vatandaşların ise ıslanmamak için koşarak dükkan tentelerinin altına sığındığı görüldü. Öte yandan yağış nedeniyle ıslanan yollarda sürücülerin trafikte dikkatli ve kontrollü bir şekilde ilerlediği gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı