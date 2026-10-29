Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya'da sağanak ve hortum riskine karşı uyardı

Malatya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Malatya genelinde 30 Ekim Cuma günü saat 00.00 ile 18.00 arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi. Ayrıca ulaşımda aksamalar ve hortum riskine karşı da dikkatli olunması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı