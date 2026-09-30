Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya'da kuvvetli yağış için vatandaşları uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, kent genelinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Malatya genelinde 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 10.00 ile 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 02.00 arasında kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, dere taşkını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar meydana gelebileceği belirtildi. Yağış nedeniyle ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı