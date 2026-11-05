Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'da Cuma kuvvetli yağışa karşı uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ'da Cuma kuvvetli yağışa karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ il genelinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve yağmur beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını, dere taşkını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar risklerine karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Elazığ il genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağış ve yağmur beklenmektedir. Ani sel, su baskını, dere taşkını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı