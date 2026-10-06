Mersin Erdemli'de denizde hortum 5 dakika görüldü, ardından rüzgarla sağanak geldi

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Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarından Akdeniz'de görünen hortum çıktı, ardından şimşekler çakarak kuvvetli rüzgar ile birlikte yağış geldi. Hortumun ardından deniz ile bulutların birleşmesi de görüntülendi.

Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava Mersin genelinde zaman zaman etkili olmaya başladı. 321 kilometre Akdeniz'e kıyısı olan kentte Erdemli ilçesinden deniz üzerinde oluşan hortum görüldü. Kıyıdan görünen hortum yaklaşık 5 dakika sürerken, daha sonra denizle bulut birleşti ortaya farklı bir görüntü çıktı. Bir süre sonra kıyıdan itibaren kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Şimşekler çakmasının ardından ise hem denizde hem de ilçe merkezinde sağanak yağış etkili oldu.

Yürüyüş yaparken Akdeniz'in üzerinde şimşek çaktığını fark ettiğini belirten Yıldıray Üredi, hortumu görüp kaydettiğini söyledi.

Öte yandan, bölge genelinde aralıklı olarak yağışlı havanın devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı