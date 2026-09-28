Mersin'de yuvalama sezonu sona erdi, yaklaşık 100 bin yavru denizle buluştu

Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin'de yuvalama dönemi sona erdi, bu yıl yaklaşık 100 bin yavru denizle buluştu.

Dünyada iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üreme merkezleri arasında yer alan Mersin'de 5 farklı noktada bulunuyor. 321 kilometrelik Akdeniz kıyısına sahip Mersin'de Anamur, Göksu Deltası, Erdemli Alata, Davultepe ve Kazanlı sahillerindeki yuvalardan çıkan binlerce yavru deniz kaplumbağası Akdeniz'in sularıyla buluştu. Davultepe kumsalında bu sezon 138 yuva tespit edilirken, bölgeden yaklaşık 10 bin yavrunun denize ulaştığı belirtildi. Kent genelindeki diğer yuvalama alanlarıyla birlikte 100 bin yavrunun denizle buluştuğunun değerlendirildiği belirtildi.

" Mersin'den yaklaşık 100 bin yavru denizle buluştu"

2026 yılı yuvalama sezonuna ilişkin bilgi veren MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, Mersin'de 5 önemli yuvalama kumsalının bulunduğunu belirterek, " Mersin'de beş tane yuvalama kumsalı bulunmakta. Bunlar Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe ve Kazanlı. Davultepe kumsalını baz alacak olursak, bu kumsalda 138 yuva tespit ettik. Toplamda bu bölgeden yaklaşık olarak 10 bin kadar deniz kaplumbağası yavrusu denizle buluştu. Bunu Mersin genelinde düşünecek olursak, Mersin'den bu sene toplam yaklaşık olarak 100 bin kadar deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluştuğunu söyleyebiliriz" dedi.

"Bu yıl yuvalama sayısı düştü"

Bu yıl Davultepe'deki yuva sayısının geçmiş yılların ortalamasının altında kaldığını ifade eden Ergene, bunun doğal döngünün bir parçası olduğunu söyledi. Ergene, "Geçmiş yıllarla 2026 yuvalama sezonunu karşılaştıracak olursak, bu sene 138 yuvayla yuvalama sayısında bir düşüş gözlemledik. Ortalama olarak Davultepe'deki yuva sayısı 180 civarında. Bu sayı 1,8 kilometrelik bir kumsal için muazzam bir değer. Yani kilometre başına 100 yuva düşüyor diyebiliriz" diye konuştu.

Yuvalama sayısındaki azalmanın olumsuz bir durum olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Ergene, "Yuvalama sayısındaki düşüş kaplumbağaların doğası gereği, doğal sürecin bir parçası. Çünkü biz 20 yıllık grafiğe baktığımızda yuvalamalarda inişli çıkışlı bir grafik görürüz. Bu yıl da o iniş yaşadığımız senelerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı