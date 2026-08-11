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Mersin'de Yasa Dışı Ağlara El Konuldu: Kaplumbağa Kurtarıldı

Mersin'de Yasa Dışı Ağlara El Konuldu: Kaplumbağa Kurtarıldı
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Mersin'de yapılan denetimlerde 9 yasa dışı av aracı ve 500 metre misina ağı ele geçirildi. Ağlara takılan Caretta caretta kaplumbağası ile çok sayıda deniz canlısı kurtarılarak denize bırakıldı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 9 yasa dışı av aracı düzeneği ile 43 demir direk ve yaklaşık 500 metre misina ağına el konuldu. Ağlara takılan bir deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ile çok sayıda deniz canlısı kurtarılarak yeniden denize bırakıldı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personeli tarafından Kazanlı, Adanalıoğlu ve Tarsus sahil hattında denetim gerçekleştirildi. Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ile Tarsus İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli de katıldı.

Denetimlerde denizde sahipsiz olarak tespit edilen 9 yasa dışı av aracı düzeneği, 43 demir direk ve yaklaşık 500 metre misina ağına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

Ekiplerin çalışması sırasında ağlara takıldığı belirlenen bir deniz kaplumbağası ile çok sayıda deniz canlısı ağlardan canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan deniz kaplumbağası ve diğer deniz canlıları tekrar denize bırakıldı.

Yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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