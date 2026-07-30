Haberler

Mersin’de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Mersin’de orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin’in Aydıncık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale başlattı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, su tankeri, orman işçisi ile hava araçları sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan yoğun müdahale başlattı. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sını gören tanıyamadı

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sını gören tanıyamadı! Bu halinden eser kalmadı
'Bunun da kaçağı olur mu?' demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi

"Bunun da kaçağı olur mu?" demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi
Rusya, Ukrayna'yı 70 füze ve 280'den fazla İHA ile vurdu

Başkenti 280 İHA ve onlarca füzeyle cehenneme çevirdiler
Bütün şehir bu olayı konuşuyor! Polis yeleği ile milyonluk vurgun

Bütün şehir bu olayı konuşuyor! 12 kilo altın ve 2 milyon lira kayıp
Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik

Bir insan bunu nasıl yayınlar? Yine TikTok yine rezillik
Pakistan'da polis kontrol noktasına saldırı: 9 polis öldü, 28 polis yaralandı

Tüm ülke bu olayı konuşuyor: 9 polis öldürüldü, 28'i yaralı
Bilim insanları bile şaşkın: Neonsu yeşil parlayan 'Uzaylı' köpek balığı görüntülendi

Neonsu yeşil parlayan "Uzaylı" köpek balığı görüntülendi