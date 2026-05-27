D-400 Karayolu'nda köprüde kısmi göçük: Yol trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Mersin'in Bozyazı ilçesinde D-400 karayolu üzerindeki Sini Çayı Köprüsü'nde meydana gelen kısmi göçük nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, Karayolları ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde D-400 Karayolu üzerindeki köprüde meydana gelen kısmi göçük nedeniyle yol araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozyazı Merkez Mahallesi Antalya-Mersin D-400 Karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan Sini Çayı Köprüsü'nde kısmi göçük oluştu. Kısa süre önce yama çalışması yapılan köprü üzerindeki göçüğün ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri yolu araç trafiğine kapattı.

Kısmi göçük nedeniyle Antalya'dan Mersin istikametine seyahat eden sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Karayolları ekipleri, araç sürücülerinin Atatürk Bulvarı üzerinden Bozyazı çarşı merkezine girerek Paşa Caddesi üzerinden Bozyazı Sulama Birliği Kavşağına ulaşabileceklerini bildirdi.

Öte yandan, Bozyazı Dörtyol Kavşağı ile Bozyazı Sulama Birliği Kavşağı arasındaki yolun geçici süreyle trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Karayolları ekiplerinin bölgede inceleme ve onarım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
