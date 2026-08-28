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Mersin’de dolu yağışı etkili oldu

Mersin’de dolu yağışı etkili oldu
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Mersin’in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Tarım alanlarında zararlar oluştu.

Erdemli ilçesine bağlı Hacıalanı ve Sorgun yaylalarında yaklaşık bin 600 rakımlı bölgelerde yağmurun ardından dolu yağışı meydana geldi. Etkili olan dolu yağışı nedeniyle bahçeler ve tarlalar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın, bölgede bulunan meyve bahçeleri ile sebze ekili tarlalarda hasara yol açtığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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