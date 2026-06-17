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Mersin semalarında hilal ve yıldız manzarası

Mersin semalarında hilal ve yıldız manzarası
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Mersin'in Erdemli ilçesinde ay ve parlak bir yıldızın yan yana görünmesi, Türk bayrağını anımsatan görüntüler oluşturdu. Hilal ve yıldızın kızılımsı gökyüzündeki buluşması izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Mersin'de ay ve yıldızın aynı karede buluştuğu anlar Türk bayrağını anımsatan görüntüler oluşturdu.

Mersin'de gökyüzünde oluşan görüntü dikkat çekti. Ay ile parlayan bir yıldızın yan yana görünmesi, Türk bayrağındaki ay-yıldızı andırdı. Gökyüzünde beliren hilal ve parlak yıldızın yan yana oluşturduğu görsel güzellik Mersin'in Erdemli ilçesinden kızılımsı bir görüntü ile izlenmesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı. Saat 22.30'a kadar izlenen ay ve yıldız Torosların arkasında kayboldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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