Haberler

Menteşe’de yangın sonrası tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Menteşe’de yangın sonrası tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaraş Mahallesi’nde meydana gelen yangının ardından tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yaraş Mahallesi'nde meydana gelen yangının ardından tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede yaşanan orman/tarım arazisi yangınının ardından harekete geçen İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri, yangından zarar gören alanlarda detaylı incelemelerde bulunuyor. Üreticilerin yaşadığı mağduriyetin yerinde tespiti ve zarar gören tarımsal varlıkların kayıt altına alınması amacıyla yürütülen saha çalışmalarının titizlikle devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, tarımsal üretim altyapısının ve çiftçilerin haklarının korunması için sürecin yakından takip edildiğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir

Bakan korkunç ihtimali açıkladı! Gülistan dosyasının seyri değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kars’ta sular çekildi, eski köy ortaya çıktı

Bir şehir bunu konuşuyor: Baraj çekildi, köy yeniden ortaya çıktı
Otelde basılan iş insanı için vahim iddia: Para karşılığı çocuklarla birlikte oluyor

2 erkek çocukla otelde basılan iş insanı için mide bulandıran iddia
Türk takımlarının kabusu Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı

Norveç Kasabı Eskas! Önce Fenerbahçe, şimdi Galatasaray'ı doğradı
Kaşif Kozinoğlu dosyasında yıllar sonra yeni perde! Bakan Gürlek 3 ihtimali açıkladı

Kozinoğlu dosyasında sır perdesi aralanıyor! Gardiyan konuştu

Bakan Gürlek'ten Haluk Levent için bomba sözler: Az önce görüştüğüm bir kişi...

Haluk Levent için bomba sözler: Az önce görüştüğüm bir kişi...
Adana’daki orman yangını uydudan bile görünüyor! Çevre mühendisi vatandaşı böyle uyardı

Bilim insanımız uyardı! Felaketin boyutu uydudan bile görülüyor
Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti

Rusya Ukrayna'yı İHA'larla vurdu! 3 kentte 5 kişi hayatını kaybetti