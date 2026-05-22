Menteşeli üreticilere "B reçete ve bitki koruma" eğitimi

Muğla Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 10 mahalleden gelen üreticilere doğru ve bilinçli ilaçlama yöntemleri ile bitki koruma ürünlerinin güvenli kullanımı konusunda eğitim verdi.

Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, 10 farklı mahalleden gelen üreticilere doğru, bilinçli ve güvenli ilaçlama yöntemlerini aktardı.

Muğla'da güvenilir gıda arzının sağlanması ve tarımsal üretimde kalitenin artırılması amacıyla üretici eğitimlerine hız kesmeden devam ediliyor. Bu kapsamda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman teknik personeller tarafından, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda üreticilere yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Menteşe ilçesine bağlı 10 farklı mahalleden gelen üreticilerin yoğun katılım gösterdiği programda, "B Reçete ve Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) Uygulama Belgesi" konuları masaya yatırıldı. Eğitimde, sürdürülebilir tarım teknikleri ile kimyasal mücadelede doğru bilinen yanlışlar üzerinde duruldu.

İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından yapılan sunumlarda, bitki koruma ürünlerinin doğru dozda, doğru zamanda ve güvenli kullanımı hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Kimyasal ilaçların çevreye, insan sağlığına ve faydalı böceklere zarar vermesini engellemek adına uyulması gereken kurallar anlatılırken, üreticilerin bitki koruma ürünlerini reçeteli ve belgeli olarak uygulama süreçleri adım adım aktarıldı.

Eğitim sonunda üreticilerin merak ettiği sorular yanıtlanırken, bu tür bilgilendirme çalışmalarının saha denetimleriyle koordineli olarak devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
