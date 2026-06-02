Haberler

Niğde'de yağışlarla canlanan Ketençimen Yaylası doğaseverlerin gözdesi oldu

Niğde'de yağışlarla canlanan Ketençimen Yaylası doğaseverlerin gözdesi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'deki Ketençimen Yaylası, kar ve yağmur yağışlarının ardından oluşan menderesler ve yeşil doğasıyla doğaseverlerin yeni gözdesi oldu. Ziyaretçiler, eşsiz manzaralar eşliğinde yürüyüş, kamp ve fotoğrafçılık yapıyor.

Niğde'nin Melendiz Dağları eteklerindeki Ketençimen Yaylası, bu yıl etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından ortaya çıkan eşsiz doğal güzellikleriyle doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi.

Yağışlarla birlikte suyla dolan menderesler, yeşilin her tonuna bürünen yayla ve akan su kaynakları bölgeyi ziyaret edenlere adeta görsel şölen sunuyor. Kar ve yağmur sularıyla beslenen mendereslerin oluşturduğu doğal güzellikler, Ketençimen Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapmak, kamp kurmak ve fotoğraf çekmek isteyenlere eşsiz bir ortam sunuyor. Baharın gelişiyle birlikte doğanın yeniden canlandığı Ketençimen Yaylası'nda oluşan doğal manzara, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Yaylaya gelen ziyaretçiler, suyla dolan mendereslerin çevresinde yürüyüş yaparak temiz havanın ve doğal güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Kış aylarında kayak yapmak için bölgeye geldiklerini belirten Görkem Ulusoy, bu yılki yağışların yaylaya farklı bir güzellik kattığını söyledi. Ulusoy, "Ketençimen bölgesine kışın kayak yapmak için geliyoruz. Bu yıl çok fazla yağış aldı. Yağışların ardından ortaya çıkan su kaynakları ve doğal görüntü gerçekten harika. Melendiz Dağları eteklerinde bulunan bu alan yemyeşil olmuş. Suların akışı ve doğanın canlanmasıyla çok güzel bir ortam oluşmuş. Fotoğraflarda görüp merak ederek geldim" dedi. İzmir'de yaşadığını ancak aslen Melendizli olduğunu belirten Hasibe Erken ise bölgeyi görmek için geldiğini ifade ederek, "Normalde İzmir'de yaşıyorum. Bu yılki görüntüleri görünce gelmek istedim. Daha önce bu kadar su ve yeşillik yoktu. Yağışların etkisiyle ortaya çıkan manzara gerçekten çok güzel" diye konuştu. Ketençimen Yaylası'nı sosyal medyada gördükten sonra ziyaret ettiğini söyleyen Hüseyin Uygun da, "Bu yıl Niğde genelinde çok güzel yağış oldu. Ketençimen Yaylası da bunun en güzel örneklerinden biri. Yemyeşil doğası ve harika su akıntılarıyla adeta kartpostallık görüntüler sunuyor. Eşimle birlikte piknik yapmaya geliyoruz. Daha önce böyle bir görüntüyle karşılaşmamıştım. Sosyal medyada görünce merak ettik ve geldik" ifadelerini kullandı.

Yağışların ardından adeta yeniden hayat bulan Ketençimen Yaylası, doğanın tüm renklerini bir arada görmek isteyen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli, CHP'de olup bitenler için Yargıtay'a çağrıda bulundu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu

9 futbolcu kesik yedi! İşte Dünya Kupası kadromuz

Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü

Erdoğan Trump'ı ikna etti, dünyayı kaosa sürükleyecek plan rafa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB Davası'nda iş insanı Yunus Göçer'den savunma: Ben de hukukçuyum...

43. duruşmada ilk savunma: Ben de hukukçuyum...
Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor
Marmara'nın dibinden çıkarıldı! Boyu Çamlıca Kulesi'ni örtecek kadar

Marmara'nın dibinden çıkarıldı! Boyu Çamlıca Kulesi'ni örtecek kadar
Göcek açıklarında balina görüntülendi

Dün Hatay bugün tatil cenneti belde! Dev misafiri görenler şaştı kaldı
Lastik tamiri yaptığı TIR'ın körüğü patladı, ağır yaralandı

Helal rızık peşinde feci kaza
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı