Düzce'de Mayıs Sürprizi: 60 Santimetre Kar

Düzce'nin yüksek rakımlı bölgelerinde mayıs ayında aniden bastıran kar yağışıyla kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Düzce-Bolu sınırındaki Sinekli Yaylası'nda etkili olan kar nedeniyle ekipler, yayla ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yetkililer, bölgeye çıkacak sürücüleri kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Bölgede hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle Düzce-Bolu sınırında yer alan 1485 rakımlı Sinekli Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıksız devam etti. Bahar mevsiminde kış manzaralarının yaşandığı bölgede kar kalınlığı kısa sürede 60 santimetreye ulaştı. Görüş mesafesinin de düştüğü yaylada, vatandaşlar mayıs ayında yağan yoğun kar karşısında hazırlıksız yakalandı.

Bölge sakinlerinden Mehmet Albayrak, yağışın etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Geceden beri kar yağışı devam ediyor. Rakım bin 485, Düzce-Bolu sınırı. Kar seviyesi 60 santimetreye ulaştı ve yoğun şekilde yağmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ekiplerden sürücülere kış lastiği ve zincir uyarısı

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Düzce İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Yayla ve köy bağlantı yollarının kapanmaması için ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için bölgede yoğun mesai harcayan yetkililer, yüksek kesimlere çıkacak sürücüleri tedbirli olmaları, araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
