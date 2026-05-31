Haberler

Bursa'da 'Mavi Dolunay' görsel şölen oluşturdu

Bursa'da 'Mavi Dolunay' görsel şölen oluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mayıs ayında ikinci kez gerçekleşen Mavi Dolunay, Bursa'dan Uludağ siluetiyle birlikte görüntülendi. Gökyüzü fotoğrafçısı Şenol Şanlı tarafından kaydedilen kareler büyük beğeni topladı.

Aynı takvim ayı içerisinde ikinci kez gerçekleşen ve "Mavi Dolunay" olarak adlandırılan dolunay, Bursa semalarında etkileyici görüntüler oluşturdu. Gökyüzü fotoğrafçısı Şenol Şanlı, Esence Mahallesi'nden Uludağ'ın küçük zirvesi hizasında yükselen dolunayı görüntüledi.

Mayıs ayı içerisinde ikinci kez gerçekleşen dolunay, gökyüzü tutkunlarına görsel şölen sundu. Astronomide, aynı takvim ayı içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "Mavi Dolunay" adı veriliyor. Bu yıl 1 Mayıs ve 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen dolunaylar nedeniyle 31 Mayıs'taki dolunay "Mavi Dolunay" olarak nitelendirildi.

Bursa'nın Esence Mahallesi'nden yaklaşık 52 kilometre uzaklıktaki Uludağ'ın küçük zirvesi hizasından yükselen dolunay, gökyüzünde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Gökyüzü fotoğrafçısı Şenol Şanlı tarafından görüntülenen Mavi Dolunay, Uludağ siluetiyle birleşince ortaya etkileyici kareler çıktı.

Şanlı, hava şartlarının elverişli olması sayesinde dolunayı net şekilde görüntüleme fırsatı bulduğunu belirterek, doğa ve gökyüzü olaylarının fotoğraf tutkunları için eşsiz anlar sunduğunu ifade etti.

Uludağ'ın zirvesi üzerinde yükseliyormuş izlenimi veren Mavi Dolunay, gökyüzü meraklılarının da ilgisini çekti. Fotoğraflar kısa sürede büyük beğeni topladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

Dünyayı tedirgin edecek saldırı! Nükleer güç santrali vuruldu
Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi

Trump yanıtını gönderdi, İran'dan değişikliklere çok sert tepki geldi
Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmayından Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin

Kılıçdaroğlu cephesinden Özgür Özel kanadına sürpriz çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
8 kişinin öldüğü otobüsün şoförü, kazadan 20 dakika önce arıza nedeniyle durup aracı kontrol etmiş

Kahreden faciada çarpıcı detay! Sadece 20 dakika önce kontrol etmiş

Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

CHP'deki kurultay çağrılarına kapıyı kapattı! Nedeni bir hayli ilginç
Aziz Yıldırım merak edilen ismi açıkladı: Futbol aklının başına Oğuz Çetin'i getirdik

Merak edilen ismi sonunda açıkladı: Futbol aklının başına onu getirdik
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi

Haritadan buldu, ailesini de alıp Filipinler'den o ilçemize geldi
Canan Karatay kolajen takviyelerinin alternatifini verdi: Kelle paça ve kemik suyu için

Canan Karatay gençleşmenin sırrını verdi: Kolajen tabletleri yerine...
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi

Şara'yı daha önce hiç böyle görmediniz! Siyasete kahve molası