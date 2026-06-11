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Marmaris'te sıcak havayla birlikte sahiller hareketlendi

Marmaris'te sıcak havayla birlikte sahiller hareketlendi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla sahiller doldu, yerli ve yabancı turistler güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte sahiller hareketlenmeye başlarken, yerli ve yabancı turistler güneşli ve sıcak havanın keyfini çıkardı.

Haziran ayıyla birlikte etkisini artıran sıcak hava, vatandaşları ve tatilcileri deniz kenarına yönlendirirken, sahillerde ilginç görüntüler de ortaya çıktı. İlçe merkezindeki plajlarda hareketlilik yaşanırken, turistler deniz kenarında güneşlendi yürüyüş yaptı ve denize girdi. Ayrıca Marmaris'te kış aylarının adeta sahil sakinleri olarak bilinen güvercinler de güzel havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesinin beklendiği Marmaris sahillerinde turist hareketliliğin daha da artması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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