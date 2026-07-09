Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile bazı illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası'nda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Marmara'da 4-6 derece azalacak.
Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya ile İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor) 27
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34
Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Antalya: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı bulutlu 29
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 26
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL