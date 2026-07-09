Ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Trakya ile İstanbul Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'da 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğleden sonra Avrupa Yakası'nda yerel kuvvetli olması bekleniyor) 27

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 34

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı